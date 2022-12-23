Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; Aralık ayının 9-20 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınavlara Türkiye genelinde 600 bin öğrenci katılım sağladı. Açık Lise sınavlarının sona ermesinin ardından, AÖL öğrencilerinin gözü kulağı Açıköğretim sınav sonuçları için MEB'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Buna göre Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıköğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak önceki dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Daha önceki Açık lise sınav sonuçlarının açıklandığı tarih aralıkları göz önünde bulundurulduğu zaman AÖL Açıköğretim sınav sonuçlarının Aralık ayının sonu veya Ocak ayının ilk haftası itibariyle duyurulması bekleniyor.

AÖL SINAV İPTAL NE DEMEK?

Herhangi bir usulsüzlük (kopya) durumunda AÖL sınav iptal uyarısı gelebiliyor.

Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor.

Online olarak gerçekleştirilen Açıköğretim Lise sınavarına giren adaylar aynı internet IP'si üzerinden aynı bilgisayar veya başka cihaz ile sınav soruları hakkında arama yapıldığında, sistem kopya uyarısı algılıyor. Bu durumda ekranda AÖL sınav iptal uyarısı beliriyor. Bu durumda girmiş olduğunuz sınav iptal ediliyor.