6 Aralık 2021 Pazartesi 11:22 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:22

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, sınavlarını tamamlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı AÖL sınavlarında öğrencilere her ders için 25 dakikada 20 soru soruluyor. Açık Öğretim Lisesi Sınavları için son tarih Aralık ayının 10'u olarak belirlendi. Peki Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanması beklenen tarih.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları, Sınavların tamamlanmasından sonra yapılacak olan değerlendirme aşaması bitince açıklanacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem sınavlarının sonuçları, son gün olan 10.12.2021 tarihinden yaklaşık 10 gün sonra erişime açılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarında öğrencilere her bir dersin testi için 20 soru ve 25 dakika süre uygulanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının Değerlendirmesinde her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

3. AÖL Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. AÖL sınav sonuçlarının değerlendirmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.