17 Kasım 2021 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:21

Açık Öğretim sınavlarının online olup olmayacağı, sınav öncesi öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen bilgiler doğrultusunda açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının çevrimiçi yapılmasına karar verildi. Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri de belli oldu. Açık öğretim lise ve Ortaöğretim kurumu bu döneme mahsus çevrimiçi sınav gerçekleştirilecek. Peki Çevrimiçi sınav ne demek? Açık Öğretim sınav tarihleri

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları çevrimiçi yani online olarak Aralık ayında belirtilen saatlerde düzenlenecek.

ÇEVRİMİÇİ SINAV NE DEMEK?

Çevrimiçi olmak, bilgisayarağında sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma halidir. Çevrimiçi sınav ise Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler kapsamında gözetimsiz olarak internet ortamında gerçekleştirilen sınavlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları sınavlarının online olarak düzenlenmesi kararı aldı. MEB'in açık öğretim için aldığı online (çevrimiçi) sınav kararından sonra gözler sınavların ne zaman yapılacağına çevrildi. İşte Açık Öğretim sınav tarihleri

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının; 04.12.2021 saat 09.30'dan 10.12.2021 saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararlaştırıldı. Sınavlar, bu döneme mahsus çevrimiçi gerçekleştirilecek.

DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut kriterler doğrultusunda istemeleri halinde ders seçimi yapabilecek.

18 yaşından gün almış öğrenciler de istemeleri halinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin buna göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.