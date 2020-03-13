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Eğitim

MEB duyurdu... Açıköğretim sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

AA13 Mart 2020 Cuma 16:07 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 16:08
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