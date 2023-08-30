Açık Öğretim üniversite kayıt tarihleri, 2023-2024 Öğretim Yılı YKS Yerleştirmelerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni tercih eden adaylar tarafından sorgulanıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar, çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini belirtilen tarihler arasında http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapabilecekler. Peki Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2023-2024 AÖF Açık Öğretim Üniversitesi kayıt tarihleri

AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2023-2024 Öğretim Yılı YKS İle Yerleşen Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıtları başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdürmek isteyen öğrenciler, çevrimiçi kayıt yenileme işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapabilecek.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 28.08.2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 01.09.2023 Cuma günü saat 17:00'de sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri 02-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

01.09.2023 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

2023-2024 AÖF AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTESİ KAYIT TARİHLERİ



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ön Lisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından 2022-2023 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 28 Ağustos - 01 Eylül 2023 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Ocak 2024 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.