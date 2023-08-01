Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman? Anadolu AÖF 2023-2024 Açıköğretim kayıt tarihleri

Açık Öğretim üniversite kayıtları, Anadolu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık AÖF bölümlerini tercih edecek adayların gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 akademik takvimi doğrultusunda Açıköğretim kayıt tarihleri belli oldu. Adaylar AÖF kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecekler. Buna göre Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte Anadolu AÖF 2023-2024 Açıköğretim kayıt tarihleri

AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



2022-2023 AÖF akademik takvimi yayınlandı.

Buna göre AÖF yeni kayıtlar 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl; 2-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Açık Öğretim üniversitesine kayıt yaptırmak isteyen adaylar işlemlerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin belirlediği tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Açık Öğretim üniversite kayıtları için çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.

Üniversiteyi açıktan okumak isteyen adaylar, 2023-2024 AÖF kayıt tarihleri içerisinde e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabilecekler. ÖSYS Üniversite yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve AÖF Kayıt tarihleri, YÖK ve ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

ANADOLU AÖF 2023-2024 AÇIKÖĞRETİM KAYIT TARİHLERİ



- İkinci Üniversite: 21.08.2023 - 16.10.2023

- ÖSYS Yeni Kayıt: 28.08.2023 - 01.09.2023

- ANADOLUYÖS: 21.08.2023 - 16.10.2023

- Yatay Geçiş: 11.09.2023 - 15.09.2023

- Yatay Geçiş Ders Ekleme: 09.10.2023 - 16.10.2023

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 02.10.2023 - 16.10.2023

ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ (2023-2024)

Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültesi öğrencileri AÖF kayıt yenileme işlemlerini Ekim ayının 2'si ile 16'sı arasında gerçekleştirebilecek.