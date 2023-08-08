Açıköğretim (AÖF) 2023 yaz okulu sınava giriş belgesi yayınlandı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF yaz okulu sınava giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, AÖF sınava giriş belgelerine anadolu.edu.tr ve e-devlet üzerinden erişebilecekler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu sınavlarının dönem sonu ortalamasına katkısı %100 olacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 30 soru ve 40 dakika sınav süresi verilecek. Peki İşte AÖF 2023 yaz okulu sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte Açıköğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF 2023 YAZ OKULU SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!



Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav giriş belgelerini yayımlandı.

19 Ağustos'ta yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavına giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

AÇIKÖĞRETİM 2023 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA



Geçtiğimiz bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak düzenlenmişti. 2023 AÖF yaz okulu sınavı ise yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

AÖF 2023 yaz okulu sınavı 100 puan üzerinden hesaplanacak. Sınavların ardından öğrencilerin dönem sonu puanı yeniden değerlendirilecek.

AÇIKÖĞRETİM YAZ OKULU SINAVI NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yaz okulu sınavı Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

AÖF yaz okulu sınavı, sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.