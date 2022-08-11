Açıköğretim DGS puanları, öğrenimini üniversitelerin açıköğretim fakülteleriyle tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavına ait taban puanları ve kontenjanlarının yer aldığı tercih kılavuzunu yayımladı. Peki DGS ile geçiş yapılabilecek açıköğretim bölümleri hangileri? İşte 2022 DGS açıköğretim bölümleri ve taban puanları

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar, puanları doğrultusunda açıköğretim veya örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler. 2022 DGS açıköğretim bölümleri, taban puanları ve Kontejanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

DGS 2022 TERCİH KILAVUZU

2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Anadolu Üniversitesi Açiköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi İle İşletme Fakültesi'nin Açiköğretim Lisans Programlarını, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Açıköğretim Lisans Programlarını veİstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Açiköğretim Lisans Programlarını Tercih Edebilecek Ön Lisans Programları

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI



TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI

DGS Açıköğretim 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları;

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) AÇIKÖĞRETIM FAKÜLTESI



Program Adı Öğr. /Süresi - Puan Türü - Kontenjan

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 4 - SÖZ 5500

Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 4500

Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 4 - EA 450

Sosyoloji (Açıköğretim) 4 - EA 2500

Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 4 - EA 4000

İKTISAT FAKÜLTESI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 4 - EA 3500

İktisat (Açıköğretim) 4 - EA 2000

Maliye (Açıköğretim) 4 - EA 4000

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 9000

Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 4 - EA 3500

İŞLETME FAKÜLTESI

Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 2500 10,

İşletme (Açıköğretim) 4 - EA 9000

Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) 4 - EA 2500

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) 4 - EA 3500

DGS AÇIKÖĞRETIM BÖLÜMLERI

DGS ile geçiş yapabileceğiniz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Faültesi (AÖF) bölümleri aşağıda görebilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Sosyoloji

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi Lisans Programları

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Havacılık İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi