Açıköğretim DGS puanları, öğrenimini üniversitelerin açıköğretim fakülteleriyle tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavına ait taban puanları ve kontenjanlarının yer aldığı tercih kılavuzunu yayımladı. Peki DGS ile geçiş yapılabilecek açıköğretim bölümleri hangileri? İşte 2022 DGS açıköğretim bölümleri ve taban puanları
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar, puanları doğrultusunda açıköğretim veya örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler. 2022 DGS açıköğretim bölümleri, taban puanları ve Kontejanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Anadolu Üniversitesi Açiköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi İle İşletme Fakültesi'nin Açiköğretim Lisans Programlarını, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Açıköğretim Lisans Programlarını veİstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Açiköğretim Lisans Programlarını Tercih Edebilecek Ön Lisans Programları
TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI
DGS Açıköğretim 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) AÇIKÖĞRETIM FAKÜLTESI
Program Adı Öğr. /Süresi - Puan Türü - Kontenjan
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 4 - SÖZ 5500
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 4500
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 4 - EA 450
Sosyoloji (Açıköğretim) 4 - EA 2500
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 4 - EA 4000
İKTISAT FAKÜLTESI
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 4 - EA 3500
İktisat (Açıköğretim) 4 - EA 2000
Maliye (Açıköğretim) 4 - EA 4000
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 9000
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 4 - EA 3500
İŞLETME FAKÜLTESI
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 2500 10,
İşletme (Açıköğretim) 4 - EA 9000
Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) 4 - EA 2500
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) 4 - EA 3500
DGS AÇIKÖĞRETIM BÖLÜMLERI
DGS ile geçiş yapabileceğiniz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Faültesi (AÖF) bölümleri aşağıda görebilirsiniz.
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Sosyoloji
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi Lisans Programları
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Havacılık İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi