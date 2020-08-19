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Eğitim

Açıköğretim için 'yaz okulu' kararı: Sınavlar online yapılacak

Açıköğretim'de yaz okulu sınavlarının online olarak yapılacağı açıklandı.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:50
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi.

Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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