11 Ağustos 2020 Salı 16:41 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:41

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından eğitimini Açıköğretim Fakültesinde sürdürmek isteyen öğrenciler için AÖF Açıköğretim ikinci üniversite kayıt tarihleri 2020 belli oldu. Halihazırda bir üniversite programında eğitimi devam eden öğrencilerin sınavsız, şartsız katılabildiği Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları Ağustos'un 31'inde başlayacak. İkinci üniversite bölümleri ve Ekim ayına kadar sürecek olan AÖF ikinci üniversite kayıtları için detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF Açıköğretim ikinci üniversite kayıt tarihleri 2020...

Açıköğretim ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. İşte 2020 AÖF kayıt tarihleri ve bölümleri...

AÇIKÖĞRETİM İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2020

İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlı

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim