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Eğitim

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu!

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin sonuç heyecanı başladı. AÖL 3. dönem sınavları, 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Peki, Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

13 Ağustos 2023 Pazar 12:46 - Güncelleme:
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu!
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AÖL 3. dönem sınavları sona erdi. Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Peki Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açıköğretim 3. dönem AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde MEB tarafından erişime açılması bekleniyor.

Öğrenciler sınav sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından dolayı öğrencinin dersten başarılı olması için en az 45 puan alması gerekir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, sonuçları Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.

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