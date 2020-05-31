31 Mayıs 2020 Pazar 17:26 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 17:26

Açıköğretim 2. Dönem final sınavlarının 2020 tarihleri belli oldu! Uzun zamandır öğrenciler açıköğretim final sınavlarının nasıl yapılacağını ve AÖF sınav tarihlerini merak ederken MEB bugün bir duyuru ile açıköğretim final sınavlarının tarihlerini ve açıköğretim sınavlarının nasıl yapılacağına dair bilgilendirme paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. Dönem AÖL açıköğretim final sınavlarının tarihini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle birçok sınavın ertelenmesi öğrencilerin akıllarında soru işaretlerine neden oldu. Milyonlarca açıköğretim öğrencisi Açıköğretim sınavları nasıl yapılacak? Açıköğretim sınavları internet üzerinden mi yapılacak? sorularının yanıtını merak ediyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. 2. Dönem AÖL açıköğretim final sınavlarının nasıl yapılacağı ve AÖF final sınavı tarihi belli oldu. Peki Açıköğretim sınavları nasıl yapılacak? Açıköğretim sınavları internet üzerinden mi yapılacak? İşte MEB'in duyurduğu 2. Dönem AÖL açıköğretim final sınavlarının tarihleri ve diğer detaylar...

AÇIKÖĞRETİM FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2020?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 2020 bahar dönemi final sınavı tarihi duyuruldu. Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;

Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

AÖF FİNAL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Kurumun yaptığı duyuruda ayrıca, dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı da belirtildi. Peki, 2020 AÖF final sınavları internetten mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

MEB DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."