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Eğitim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde yenilik

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin İktisat ve İşletme fakültelerinin, 'Açıköğretim Fakültesi' adı altında birleştirildiği bildirildi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde yenilik
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Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Açıköğretim Sistemi ile eğitim veren tüm fakülteler tek çatı altında toplanacak.

Daha önce "İşletme Fakültesi" ve "İktisat Fakültesi" olarak eğitim veren bölümler artık, "Açıköğretim Fakültesi" adı altında faaliyet gösterecek.

Yönetim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, akademik yapılanmanın sadeleştirmesi ve öğrencilere daha bütünleşik eğitim sunulması amaçlanan yeni yapılanma sürecinde öğrencilerin kayıt, ders ve sınav süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
  • Rektörlük
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