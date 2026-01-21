İSTANBUL 9°C / 5°C
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
  • Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandı
Eğitim

Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Adalet Bakanlığı sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçları açıklandı.

21 Ocak 2026 Çarşamba 10:36
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20-21 Aralık 2025'te uygulanan 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat) ve 2025 İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın (2025-İdari Yargı) madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Bu kapsamda Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 34 numaralı sorunun "D" girilmiş cevabının "E" olarak değiştirilmesine ve İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 34 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek, sınavların değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

