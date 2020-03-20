Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? Adaylık Kaldırma Sınavı 2020 ertelendi mi?

20 Mart 2020 Cuma 15:31 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:31

Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı tüm öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza Adaylık Kaldırma Sınavı, aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu) istekleri ve başvuruları dahilinde adaylıklarının kaldırılması için yapılan sınavdır. Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında birçok sınav ertelenmişti. Bu sınavlardan biri de Adaylık Kaldırma Sınavı oldu. Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihi 5 Temmuz olarak açıklandı.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a; öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik' açıklamasını yaptı.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza Adaylık Kaldırma Sınavı, aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu) istekleri ve başvuruları dahilinde adaylıklarının kaldırılması için yapılan sınavdır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI NEDİR?

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.