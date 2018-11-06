Adaylık Kaldırma Sınavı takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan AKS kılavuzuna göre, sınava giriş şartlarını taşıyan adaylar, sınav ücretlerini yatırmaları halinde başvuruları alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacak. Sınav ücretleri 21 Kasım'a kadar yatırılabilecek.

AKS, 81 il merkezinde 9 Aralık Pazar saat 10.00'da tek oturumda yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belgeyle ispatı mümkün mazeretleri (askerlik, doğum ve benzeri sebepler) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınacak.

Aday öğretmenlerin sınava girebilmeleri için performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamaları ve sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) kayıtlarına göre, sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara, sınava giriş belgesi düzenlenerek "www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Adaylar görev yaptığı ilde sınava girecek. Mazereti nedeniyle başka bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, dilekçe ve belgelerini 20 Kasım mesai bitimine kadar MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları halinde talepleri değerlendirilecek.

Sınavdan 60 ve üzerinde alanların adaylığı kalkacak

Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Başarı puanı 60 ve üzerindeki aday öğretmenler başarılı sayılacak.

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler adaylık sürecini tamamlamış sayılacak.

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.