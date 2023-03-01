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Eğitim

Adıyaman'da okullar ne zaman açılacak? Son dakika Adıyaman'da okullar açılıyor mu?

Adıyaman'da okullar ne zaman açılıyor? Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından tüm yurtta yarıyıl tatili uzatılmıştı. Depremde ağır hasar alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da öğrenciler bugün 2. döneme başladı. Bu kapsamda deprem bölgesindeki diğer illerde okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki Adıyaman'da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

1 Mart 2023 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Adıyaman'da okullar ne zaman açılacak? Son dakika Adıyaman'da okullar açılıyor mu?
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Kahramanmaraş depreminin ardından, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Adıyaman'da eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer Adıyaman'da okulların açılacağı tarihi de paylaştı. Peki, deprem bölgesi Adıyaman'da okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ADIYAMAN'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak.

Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar bugün açıldı. Eğitim ve öğretime ara verilen Adıyaman'da ise okullar 27 Mart'ta açılacak. İşte Depremden etkilenen 10 ilde okulların açılış tarihleri...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer Osmaniye'de okulların açılacağı tarihi de paylaştı.

Bakan Özer şu açıklamaları yaptı;

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.

İkinci kategoride yer alan Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'a;

Üçüncü kategorideki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta ders başı yapılacak.

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