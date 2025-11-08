İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Ailelere dijital rehber! Akran zorbalığına karşı mobil uygulama hayata geçirildi
Eğitim

Ailelere dijital rehber! Akran zorbalığına karşı mobil uygulama hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Aile Yılı' kapsamında anne babaların olumlu ebeveynlik süreçlerini desteklemek amacıyla ‘İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması hayata geçirildi.

IHA8 Kasım 2025 Cumartesi 10:48 - Güncelleme:
Ailelere dijital rehber! Akran zorbalığına karşı mobil uygulama hayata geçirildi
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileler için dijital rehber olma özelliği taşıyan ve anne babalardan yoğun ilgi gören 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasına yeni içerikler yükledi. Ebeveynlerin, çocuklarının gelişim süreçlerini sağlıklı şekilde desteklemelerine rehberlik etmeyi amaçlayan Bakanlık, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasına akran zorbalığına karşı durmayı amaçlıyor.

Akran zorbalığına dair mobil uygulamaya eklenen yeni içeriklerle çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olumsuz davranışların fark edilmesi, önlenmesi ve konuyla ilgili doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleneceği vurgulandı.

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI BİLİNÇLİ EBEVEYNLİK

Yeni eklenen içeriklerde, ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı akran zorbalığını nasıl fark edebileceği, bu durumla karşılaştıklarında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği ve okul ile iş birliği içinde süreci yönetme stratejileri ele alınıyor.

Akran zorbalığına maruz kalan ya da zorbalık davranışı gösteren çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların da yer aldığı uygulamada, bir yandan konu ile ilgili çocuklara farkındalık kazandırılırken bir yandan da ebeveynlere somut çözüm yolları sunuluyor. 'İlk Öğretmenim Ailem' uygulamasına dahil edilen yeni içeriklerle, ebeveynlerin çocuklarının sosyal çevrelerinde güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Aile Yılı
  • İlk Öğretmenim Ailem
  • akran zorbalığı

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.