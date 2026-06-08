AK Parti, yükseköğretimle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden kayıt hakkı tanıyan kapsamlı bir yasa teklifi hazırladı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenmesi planlanan Geçici Madde 85 ile 2022'deki af uygulamasının kapsamı genişletilerek güncelleniyor. Buna göre düzenleme, yükseköğretimle ilişiği kesilen öğrenciler ve üniversite kazanıp herhangi bir nedenden kayıt yaptıramayanları kapsıyor.

YATAY GEÇİŞİ DE KAPSIYOR

Yatay geçişi de kapsayan öğrenci affından faydalanmak isteyenlerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk dört ayında ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor.