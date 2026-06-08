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Eğitim

AK Parti'den yasa teklifi! Öğrenci affı geliyor

AK Parti, yükseköğretimle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden kayıt hakkı tanıyan kapsamlı bir yasa teklifi hazırlıyor. Yasa teklifi yatay geçişi de kapsayacak.

METE ALİ MAVİŞ8 Haziran 2026 Pazartesi 08:25 - Güncelleme:
AK Parti'den yasa teklifi! Öğrenci affı geliyor
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AK Parti, yükseköğretimle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden kayıt hakkı tanıyan kapsamlı bir yasa teklifi hazırladı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenmesi planlanan Geçici Madde 85 ile 2022'deki af uygulamasının kapsamı genişletilerek güncelleniyor. Buna göre düzenleme, yükseköğretimle ilişiği kesilen öğrenciler ve üniversite kazanıp herhangi bir nedenden kayıt yaptıramayanları kapsıyor.

YATAY GEÇİŞİ DE KAPSIYOR

Yatay geçişi de kapsayan öğrenci affından faydalanmak isteyenlerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk dört ayında ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor.

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