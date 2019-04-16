Aksaray Üniversitesi'nden anlamlı proje

Çocuklarının eğitim alanlarını ve sosyal ortamlarını yerinde gören aileler, çocuklarının sınıflarını da ziyaret ederek ders heyecanına ortak oldu. Bu yıl başlayan projeyle 50 öğrencinin velileri üniversiteyi ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, ailelelerin bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek “Çocuklarının eğitim aldıkları ortamları görüyorlar. Gönülleri rahat bir şekilde okuldan ayrılıyorlar. Okul heyecanına da ortak oluyorla. Öğrencilerimizin hem akademik olarak donanımlı, hem de değerlerini bilen, kültür-sanatla ilgili bireyler olmasını önemsiyoruz. Onlar için neler yaptığımızı doğrudan annelerine anlatmak ve bu manadaki heyecanımızı paylaşmak istedik. Velilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.