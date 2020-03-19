ALES 1 ne zaman yapılacak? İşte 2020 ALES 1'in yeni tarihi

19 Mart 2020 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:20

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre 9 sınav bu değişiklikten etkilenmiş oldu. ALES (2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2020 sınav tarihleri ile ilgili ÖSYM’den resmi açıklama geldi. Corona virüsü için alınan tedbirler kapsamında 9 sınavın tarihlerinin güncellendiği bilgisi paylaşıldı. Peki, EKPSS ve ALES ne zaman yapılacak? Corona Virüsünün dünyada hızla yayılması ve ülkemizde de görülmüş olması nedeniyle alınan önlemler kapsamında 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) tarihi ertelendi. ALES 1 sınavına girecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin açıklamasının ardından yoğun bir şekilde yeni sınav tarihini araştırmaya başladı. ALES 1 2020 ne zamana ertelendi? İşte yeni sınav tarihi ve diğer ayrıntılar...

ALES 1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yaptığı duyuruyla; 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) sınavı, 10 Mayıs 2020'ye ertelendi.

İŞTE CORONA VİRÜS NEDENİYLE ERTELENEN SINAVLARIN YENİ TARİHLERİ:

Corona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde, yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.