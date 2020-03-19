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Eğitim

ALES 1 ne zaman yapılacak? İşte 2020 ALES 1'in yeni tarihi

ÖSYM 2020 sınav takviminin değiştiğini resmen duyurdu. Corona virüsünün ülkemizde de görülmesinden dolayı alınan tedbirler kapsamında kalabalık ortamlardan uzak durup, bir süre izole yaşam şeklini benimsemek gerektiğini söyleyen uzmanların tavsiyeleri sonrası, bu tedbirler eğitim alanında da uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda ÖSYM, sınav tarihlerinin ertelendiğini açıkladı. Ertelenen 9 sınavdan biri de 2020 ALES 1 sınavı oldu. Peki ALES 1 ne zaman yapılacak? ALES 1'e girecek olan öğrenciler, yeni sınav tarihini merak ediyor. Vatandaşlar internet üzerinden 'ALES 1 sınavı ne zamana ertelendi?' şeklinde yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. İşte merak edilen 2020 ALES 1 yeni sınav tarihi...

19 Mart 2020 Perşembe  12:20 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:20
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ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre 9 sınav bu değişiklikten etkilenmiş oldu. ALES (2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2020 sınav tarihleri ile ilgili ÖSYM’den resmi açıklama geldi. Corona virüsü için alınan tedbirler kapsamında 9 sınavın tarihlerinin güncellendiği bilgisi paylaşıldı. Peki, EKPSS ve ALES ne zaman yapılacak? Corona Virüsünün dünyada hızla yayılması ve ülkemizde de görülmüş olması nedeniyle alınan önlemler kapsamında 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) tarihi ertelendi. ALES 1 sınavına girecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin açıklamasının ardından yoğun bir şekilde yeni sınav tarihini araştırmaya başladı. ALES 1 2020 ne zamana ertelendi? İşte yeni sınav tarihi ve diğer ayrıntılar...

ALES 1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yaptığı duyuruyla; 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) sınavı, 10 Mayıs 2020'ye ertelendi.

İŞTE CORONA VİRÜS NEDENİYLE ERTELENEN SINAVLARIN YENİ TARİHLERİ:

Corona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde, yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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