ALES 2 ne kadar sürüyor? ALES sınavı kacta bitiyor? İşte ALES süresi

ALES sınavının kaçta bittiği, sınava katılan adayları bekleyen yakınları tarafından merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 10.15'te başladı. Peki ALES ne kadar sürüyor? ALES sınavı kacta bitiyor? İşte ALES süresi ve sınav hakkında detaylar...

ALES SINAVI KAÇTA BİTİYOR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Lisans mezunlarının yüksek lisans ve akademik kariyer için katılım sağladığı ALES/2 sınavı saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ALES 2, Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler olmak üzere 100 sorudan oluşacak.Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ALES sınavı 150 dakika sürecek. Adaylar 12.05'den sonra sınav salonundan çıkabilecek. Sınav 12.45'te sona erecek.

ALES 2 SÜRESİ

ALES sınavı 150 dakika sürecek olup, saat 12.45'te sona erecek.

ALES'e katılacak adaylar ÖSYM https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları Eylül'ün 9'unda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.