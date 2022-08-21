İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • ALES 2 ne kadar sürüyor? ALES sınavı kacta bitiyor? İşte ALES süresi
Eğitim

ALES 2 ne kadar sürüyor? ALES sınavı kacta bitiyor? İşte ALES süresi

Akademik ve Lisansüstü Eğitim giriş sınavı (ALES 2) başladı. Yılda 3 kez yapılan sınavın ikincisi olan ALES'in süresi, sınava katılan adayların yakınları tarafından merak ediliyor. Sınav saat 10.15'te başladı. Buna göre ALES 2 ne kadar sürüyor? ALES sınavı kacta bitiyor? İşte ALES süresi

21 Ağustos 2022 Pazar 11:21 - Güncelleme:
ABONE OL

ALES sınavının kaçta bittiği, sınava katılan adayları bekleyen yakınları tarafından merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 10.15'te başladı. Peki ALES ne kadar sürüyor? ALES sınavı kacta bitiyor? İşte ALES süresi ve sınav hakkında detaylar...

ALES SINAVI KAÇTA BİTİYOR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Lisans mezunlarının yüksek lisans ve akademik kariyer için katılım sağladığı ALES/2 sınavı saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ALES 2, Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler olmak üzere 100 sorudan oluşacak.Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ALES sınavı 150 dakika sürecek. Adaylar 12.05'den sonra sınav salonundan çıkabilecek. Sınav 12.45'te sona erecek.

ALES 2 SÜRESİ

ALES sınavı 150 dakika sürecek olup, saat 12.45'te sona erecek.

ALES'e katılacak adaylar ÖSYM https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları Eylül'ün 9'unda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

  • ales 2
  • ales sınavı kaçta bitiyor
  • ales süresi
  • ales kaç dakika
  • ales saati

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.