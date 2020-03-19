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Eğitim

ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 ALES sınavlarının yeni tarihleri

ÖSYM, corona virüsü önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde değişikliğe giderek 9 sınavın tarihini güncelledi. Tarihleri değişen sınavla arasında, akademik kariyer hedefleyenlerin katılım sağladığı ve yılda üç kez düzenlenen ALES'de var. Peki, ALES sınavları ne zamana ertelendi? Yakında başvurularının alınmaya başlanacağı sınavla ilgili öğrenciler, ALES/2 ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte 20 Eylül'de yapılması planlanan ALES 2 sınavının yeni tarihi ile ilgili önemli bilgiler...

19 Mart 2020 Perşembe  14:01 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:01
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'in 2020 yılındaki ikinci sınavının da tarihi değişti.ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı. 'ALES 1 ve ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak?' sorularının cevabı haberimizde.

ALES 2 NE ZAMAN?

Yüksek Lisans ve doktora yapmak isteyen lisans mezunu kişilerin girmekle yükümlü olduğu sınavların başında gelen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) 2020 yılı ikinci sınavı olan ALES 2, 16 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda; 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları geçmişe göre daha fazla başvuru almaya başladı. ALES, Yüksek lisans ve doktora lisans tamamlamış kişiler için adeta bir zorunluluk haline geldi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanat bölümünde yeterlilik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekiyor.

ALES 1 SINAV TARİHİ VE DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

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