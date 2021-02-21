21 Şubat 2021 Pazar 12:11 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 12:11

ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı, bugün sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor.Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene ertelenen sınavlar bugün itibariyle uygulanmaya başlandı. Bugün 88 merkezde gerçekleşen sınavda Koronavirüs hastası olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda oturuma katıldılar. Peki ALES sonuç tarihi belli oldu mu? İşte sınava dair merak edilen detaylar...

ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM açıklamaları yakından takip ediliyor. Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında uygulanan ALES 1 oturumunun sonuçları Eylül'ün 3'ünde erişime açılmıştı. Peki ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES 2021 sonuç tarihi ile ilgili detaylar.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sınavının yeni tarihinin belirlenmesiyle birlikte güncellenen ÖSYM sınav takviminde sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme yapmadı. ALES 2 sonuç tarihi henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz sene uygulanan sınavın sonuçları yaklaşık 1 ay sonra açıklanmıştı. Bu kapsamda ALES sınav sonuçlarının da Mart ayında açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.