ALES 2 sonuçları, 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştiren sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2023 ALES/2 sonuç tarihi belli oldu. Yılda 3 kez gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki ALES 2 ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ALES/2 sonuç tarihi

ALES 2 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES 2 sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 05.09.2023 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapmak için katılım sağladığı ALES sınavının sonuçları 5 yıl boyunca geçerli olacak.