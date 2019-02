ALES 2019 ne zaman? ALES sınav soruları ve başvuru tarihleri nedir?

Her yıl binlerce öğrenci, üniversite lisans derecesini devam ettirerek yüksek lisansı kazanmak istiyor. Her üniversite, yüksek lisans alımı yaparken öğrencileri ALES puanı, mülakat ve okul ortalaması kriterlerinden önem derecesini belirleyebiliyor. Ancak, kurallar çerçevesinde ALES sınavı en az yüzde 50 etkili olmak zorundadır. Bu yüzden ALES sınavından alınacak puan çok önemlidir. Her dönemde alım yapılabilen yüksek lisans programlarında en yakın sınav tarihi de merak ediliyor. Peki ALES 2019 sınavları ne zaman? ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES’te kaç soru var? ALES puanları nerelerde geçerli? İşte ayrıntılar...

İŞTE ALES 2019 BAŞVURU AYRINTILARI SİZLERLE…

2019 ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

2019 ALES NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES/1 sınavı, 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınav sonuçları, 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

2019 ALES SINAV TARİHLERİ

ALES/2 sınavı : 22 Eylül 2019 (Başvurular, 9-17 Temmuz 2019)

ALES/3 sınavı : 17 Kasım 2019 (Başvurular,17-25 Eylül 2019) tarihinde uygulanacak.

ALES HAKKINDA: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES NEDİR?

Daha çok yüksek lisans başvuruları için girilen bir sınav olarak bilinen ALES, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora eğitimi için girilmesi gereken bir sınavdır.

ALES’in açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’dır.

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılır. Bu iki dönemde yapılan sınavlar ALES İlkbahar Sınavı ve ALES Sonbahar Sınavı olarak adlandırılır.

ALES; Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES’in Önemi Eskiden tezsiz yüksek lisans programlarının başvurularında istenen ALES, artık sadece tezli yüksek lisans için istenmektedir.

Tezli yüksek lisans başvuruları için oldukça önemli bir kriterdir. Üniversiteler tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucuna çok önem vermekteler. Eğer iyi bir ALES puanına sahipseniz yüksek lisans başvurunuzda size önemli bir avantaj sağlar.

Üniversiteler yüksek lisans başvurusu yapan öğrencilere ALES sonuçları, diploma notları, mülakat sonuçları ve bazen bilim sınavı sonuçlarını da dahil ederek bir puanlama oluştururlar. Bu puanlamada en yüksek oran ALES sonucuna aittir. Genelde ALES sonucu %50’lik bir paya sahiptir. Bu oran bazen %50’den fazla olmakla birlikte Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre daha az olamaz.

YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde şöyle der: “ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir.” Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES sonuçları kullanılmaktadır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girmelerine gerek yoktur. Çünkü sonucu sadeceTürkiye’de kabul edilen bir sınavdır. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken ALES sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde, adaylar bu sınavın sonuç belgelerini bu kurumlara verebileceklerdir.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında değerlendirirsek sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES’in geçerlilik süresi resmi gazetede yayınlanan duyuruya göre 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için yurtdışına eğitime gönderilecek olanların seçiminde de ALES sonuçları değerlendirildiği için bu yolla yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar da başvurabilirler.