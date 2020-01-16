16.01.2020 16:32 - Güncelleme: 16.01.2020 16:32

Akademik kariyer hedefleyen kişilerin katılım sağlayacağı ALES için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ALES 2020 başvuruları ne zaman? 2020 ALES sınavı ne zaman? gibi sorularn yanıtları merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi geçtiğimiz aylarda açıklandı. ÖSYM sınav takvimine göre; 2020'de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nın (ALES) tarihleri de belli oldu. ALES 2020 başvuru ve sınav tarihleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ALES 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 ALES/1 başvuruları 13 Mart'ta başlayacak ve 23 Mart'ta sona erecek.

2020 ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES 1: 3 Mayıs 2020'de yapılacak.

ALES 2: 20 Eylül 2020'de yapılacak.

ALES 3: 29 Kasım 2020'de yapılacak.

ALES SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

Sınav süresi 150 dakikadır. Ancak sınavın ilk 110 dakikasında ve son 15 dakikasında sınavdan çıkamazsınız. Ayrıca bu sınav süresi size fazla uzun gelmesin. Çünkü sorular çok basit olduğu halde oldukça zaman kaybettirici sorulardır. Dolayısı ile sınavda en çok soru cevaplayan aday kazanacaktır.

Soru sayısı ise: Sözel soru sayısı : 50 ve Sayısal soru sayısı : 50'dir. Sözel sorular sadece Türkçe dersinden ve Mantık muhakeme konularından, Sayısal testte ise sadece matematik, geometri ve mantık muhakeme sorularından oluşmaktadır.

ALES HAKKINDA

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.