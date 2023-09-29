ALES 3 başvuruları başladı. Lisansüstü eğitime başvuracak kişiler ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların girmesi gereken sınavın başvuruları 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Peki 2023 ALES başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM AİS ALES başvuru ekranı

2023 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 29 Eylül 2023 - 9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Adaylar, başvurularını 29 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

ÖSYM AİS ALES BAŞVURU EKRANI



ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylar başvuru süresi içinde başvuru merkezine giderek başvuru merkezi görevlisi ile bu bilgilerinin sisteme girişini yapacaklardır.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavının ücreti 260,00 TL'dir. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre ALES/3 sınavı 19.11.2023 tarihinde gerçekleştirilecek.