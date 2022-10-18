ALES 3 ne zaman 2022? ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES başvuru tarihi

ALES başvuru tarihi, geç başvuruların başlamasıyla birlikte gündeme geldi. ALES 3 başvuruları 30.09.2022 - 10.10.2022 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için bugün son gün. Buna göre; ALES 3 ne zaman 2022? ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES başvuru kılavuzu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuruları bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girerek bu gece saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES 3 sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 20.11.2022 tarihinde uygulanacak.

ALES 3, saat 10.15'te başlayacak, toplam 150 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'a kadar sınav binasına alınacak. Saat 10.00'dan sonra gelenler binalara giremeyecek.

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022 ALES/3) sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 3 sınavı için Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES geç başvuru ücreti ise 277,50 TL olarak belirlendi.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

ALES'e başvuracak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen şekilde başvuru işlemlerini yapıp, ALES 3 sınav ücretini yatıracak.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklar.

ÖSYM ALES BAŞVURU TARIHLERI

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 18 Ekim 2022 (Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

ALES/3 SINAV TARİHİ: 20.11.2022

SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 10.15, 150 dakika

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 277,50 TL

SINAV SONUÇ TARİHİ: 09.12.2022

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN