ALES 3 ne zaman? ÖSYM 2023 ALES/3 sınav tarihi

2023 ALES/3 sınav tarihi, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan sınavın başvurularının başlamasıyla birlikte merak edildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES sınav takviminde ALES sınav tarihi ve sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman? İşte 2023 ALES/3 sınav ve sonuç tarihi

ALES 3 NE ZAMAN?



ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; 2023 ALES/3 sınavı 19 Kasım'da uygulanacak. Sınav, 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak.

ALES/3 saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Yüzbinlerce adayın katıldığı sınavda 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak.

ALES'ten alınan puanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 ALES/3 sınav sonuçları 5 Aralık'ta erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ALES SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kere düzenlenen bir sınavdır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. 1.3. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır.