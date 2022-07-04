ALES 3 ne zaman? ÖSYM ALES 3/2022 başvuru ve sınav tarihleri

ALES 3 ne zaman? sorusu, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisine başvuramayan adaylar taraından araştırılıyor. ALES/2 başvuruları bugün sona eriyor. Sınav yılda üç kez yapılmaktadır. Buna göre ALES 3 ne zaman? İşte ÖSYM ALES 3/2022 başvuru ve sınav tarihleri
ALES 3 NE ZAMAN?
Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 09.09.2022 tarihinde açıklanacak. ALES/3 sınavı ise Kasım ayının 20'sinde uygulanacak.
2022-ALES/2
BAŞVURU TARİHLERİ: 24.06.2022 - 04.07.2022
Geç başvuru günü: 19.07.2022
Sınav tarihi: 21.08.2022
Sonuç tarihi: 09.09.2022
2022-ALES/3
BAŞVURU TARİHLERİ: 30.09.2022 - 10.10.2022
Geç başvuru günü: 18.10.2022
Sınav tarihi: 20.11.2022
Sonuç tarihi: 09.12.2022
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Adaylar, ALES 3 başvuru tarinlerinde sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.