ALES 3 ne zaman? ÖSYM ALES 3/2022 başvuru ve sınav tarihleri

ALES 3 ne zaman? sorusu, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisine başvuramayan adaylar taraından araştırılıyor. ALES/2 başvuruları bugün sona eriyor. Sınav yılda üç kez yapılmaktadır. Buna göre ALES 3 ne zaman? İşte ÖSYM ALES 3/2022 başvuru ve sınav tarihleri

ALES 3 NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 09.09.2022 tarihinde açıklanacak. ALES/3 sınavı ise Kasım ayının 20'sinde uygulanacak.

ÖSYM ALES 3/2022 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2022-ALES/2

BAŞVURU TARİHLERİ: 24.06.2022 - 04.07.2022

Geç başvuru günü: 19.07.2022

Sınav tarihi: 21.08.2022

Sonuç tarihi: 09.09.2022

2022-ALES/3

BAŞVURU TARİHLERİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

Geç başvuru günü: 18.10.2022

Sınav tarihi: 20.11.2022

Sonuç tarihi: 09.12.2022

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Adaylar, ALES 3 başvuru tarinlerinde sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.