ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES 3 sınav sonuç tarihi

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı, sınava katılım gösteren adaylar tarafından merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3) 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Peki ALES sonuçları kaç günde belli olur? İşte ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2022 ALES 3 sonuç tarihi

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES sınavının sonuçları 09.12.2022'de adayların erişimine açılacak.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm ALES sınavları için aynı puan hesaplama yapılıyor. Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan ALES 3'te optik okuyucular ile bilgisayar üzerinden değerlendirme yapılıyor. Sınava giren adayların her soruya verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanıyor ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor. Bunun sonucunda ham puanlar elde ediliyor. Ardından sınavı geçerli tüm adayların standart sapma ve ham puan ortalamaları ayrı ayrı hesaplanıyor.

Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması ise 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Bu şekilde, Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanır.

ALES/3 SAYISAL, SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRLERİ VE TEST AĞIRLIKLARI

ALES sayısal puanı: Sayısal testi ağırlığı 0,75, sözel testi ağırlığı 0,25

ALES Sözel puanı: Sayısal testi ağırlığı 0,25, sözel testi ağırlığı 0,75

ALES eşit ağırlık puanı: Sayısal testi ağırlığı 0,50, sözel testi ağırlığı ise 0,50'dir.

ALES 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

ALES/3'te 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Sayısal ve sözel testler ayrı ayrı hesaplanmak üzere, her yaptığınız 4 yanlış, yaptığınız 1 doğruyu götürmektedir. Ortalama net hesaplaması yapılırken bunu dikkate almak gereklidir.