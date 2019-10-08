ALES adaylarına ''geç başvuru günü'' hatırlatması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.