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Eğitim

ALES başvuruları başladı mı? ALES 3 başvuru ne zaman? 2023 ALES/3başvuru tarihleri

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuru tarihleri, sınava katılacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Akademik personel kadrolarında yer almak isteyen adayların katılım sağladığı ALES, yılda üç kez ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Peki ALES başvuruları başladı mı? ALES 3 başvuru ne zaman? İşte ÖSYM 2023 ALES/3başvuru tarihleri

29 Eylül 2023 Cuma 10:42 - Güncelleme:
ALES başvuruları başladı mı? ALES 3 başvuru ne zaman? 2023 ALES/3başvuru tarihleri
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ALES başvuru tarihleri, akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından takip ediliyor. ALES başvurularının alınması ile ilgili duyuru ÖSYM tarafından paylaşıldı. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı sınavın başvuruları bugün itibariyle başladı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ALES'e başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler. Peki ALES 3 başvuru ne zaman? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/3başvuru tarihleri

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 29 Eylül 2023 tarihi itibariyle başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre ALES/3 sınavı 19.11.2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES 3 BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES 3 başvuruları 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Adaylar, başvurularını 29 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

ÖSYM AİS ALES BAŞVURU EKRANI

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer almaktadır. ALES'e başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.

Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

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