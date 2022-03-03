ALES başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM ALES başvuru ekranı

3 Mart 2022 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 11:17

ALES başvuruları için son gün ne zaman? sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki için başvurular Şubat ayınınb 21'inde başlamıştı. ÖSYM, bugün yaptığı paylaşımla ALES başvurusu için uyarıda bulundu. Lisansüstü eğitim için yapılan ALES'te bugün son başvuru günü. Peki ALES/1 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru ekranı ve sınavla ilgili tüm merak edilenler...

ALES BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

ALES için başvuru yapmak isteyen adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamak zorunda.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 2022 başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi. Adayların, son başvuru gününde sınav ücretni ilgili bankaya yatırması gerekiyor.

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, ALES geç başvurusu Mart'ın 15'inde yapılacak. ALES geç başvuruda ücret ise yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

ALES 1 NE ZAMAN 2022?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17.04.2022 tarihinde yapılacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.