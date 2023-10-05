ALES başvuruları ne zaman bitiyor? 2023 ALES/3 başvuru tarihleri

ALES/3 başvuru tarihleri, henüz başvuru yapmamış adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınava katılacak olan adaylar, süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecekler. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki ALES başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2023 ALES/3 başvuru tarihleri

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları 29 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin belirlediği süre içinde ÖSYM Aday İşlemleri (https://ais.osym.gov.tr) aracılığıyla yapabilecekler.

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim tarihinde alınacak.

Adaylar, ALES başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylar başvuru süresi içinde başvuru merkezine giderek başvuru merkezi görevlisi ile bu bilgilerinin sisteme girişini yapacaklardır.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre ALES/3 sınavı 19.11.2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavının ücreti 260,00 TL'dir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek.