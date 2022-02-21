21 Şubat 2022 Pazartesi 12:15 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:15

ALES/1 başvuruları başladı. 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar Mart ayının 3'üne kadar ALES başvurularını tamamlayabilecek. Sınav ise Nisan'ın 17'sinde uygulanacak. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte sınava dair merak edilenler...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, ALES başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 03.03.2022 tarihine kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ALES başvurusunda HES kodu olmayan adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 2022 yılı için 185 lira olarak belirlendi. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. ALES başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) başvuru detayları ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alıyor.

ALES 2022 NE ZAMAN?

ALES 2022/1 sınavı 17.04.2022 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES başvuru işlemleri ise Mart ayının 3'ünde sona erecek.