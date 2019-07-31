ALES geç başvuru için acele edin. ÖSYM'den ALES geç başvuru son gün uyarısı yapıldı. 2019 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuru dönemi 9-17 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. ALES başvuru gününü kaçırmış olupta ALES başvurusu yapmak isteyen adaylar için ÖSYM'den geç başvuru duyurusu yapılmıştı. ÖSYM'den verilen o süre bugün doluyor. 2019- ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem için bugün geç başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek.

ALES GEÇ BAŞVURU İÇİN ACELE EDİN!

ÖSYM'den ALES geç başvuru son gün uyarısı yapıldı. 2019- ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem için bugün geç başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES 2 sınavı, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.