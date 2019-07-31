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ALES geç başvuru için acele edin! ÖSYM'den ALES geç başvuru son gün uyarısı!

ALES geç başvuru için acele edin. ALES geç başvuru dönemi bugün sona eriyor. 2019 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuruları 9-17 Temmuz tarihlerinde tamamlanmıştı. ALES başvuru gününü kaçırmış olupta ALES başvurusu yapmak isteyen adaylar için ÖSYM'den son gün uyarısı yapıldı. ÖSYM ALES başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre 2019- ALES/2 geç başvurusu için son gün bugün. Başvuru yapmak isteyen adaylar internet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek....

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ALES geç başvuru için acele edin. ÖSYM'den ALES geç başvuru son gün uyarısı yapıldı. 2019 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuru dönemi  9-17 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. ALES başvuru gününü kaçırmış olupta ALES başvurusu yapmak isteyen adaylar için ÖSYM'den geç başvuru duyurusu yapılmıştı. ÖSYM'den verilen o süre bugün doluyor. 2019- ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem için bugün geç başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek.
 
ALES GEÇ BAŞVURU İÇİN ACELE EDİN! 
ÖSYM'den ALES geç başvuru son gün uyarısı yapıldı. 2019- ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem için bugün geç başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek.
 
ALES SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?
ALES 2 sınavı, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.
 
ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.
 

 
 
ALES NEDİR?
ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.
 
ALES'E KİMLER KATILABİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
 

 
ALES ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR HANGİLERİ?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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