ALES giriş yerleri açıklandı! ÖSYM öğrenci girişi ile ALES 2020 sınav giriş belgesi alma ekranı

06 Ağustos 2020 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 17:51

Lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olan adayların başvurabildiği ALES/1 için geri sayım başladı. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girmek zorunda olduğu ALES sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyordu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 16 Ağustos’ta düzenlenecek. Sınava girecek olan adayların giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında sınav yerlerinin açıklandığı duyuruldu. ÖSYM öğrenci girişi ile ALES 2020 sınav giriş belgesi alma ekranına haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla gerçekleşecek. Sınav gününe kısa bir süre kala adaylar ALES sınav yerlerine erişmek istiyor. Milyonlarca kişinin katılacağı sınav, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ileri bir tarihe ertelenmişti. 5 yıl geçerliliği bulan ALES sınavını akademik kariyer yapmak isteyenlerin girmesi zorunlu olan bir sınavdır.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-ALES 1 16 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 7 Eylül’de erişime açılacak.

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SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

-Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

- Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

- Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

- Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

- Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

-Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

- Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.