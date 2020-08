ALES kaç dk 2020? ALES kaç dakika sürüyor?

16 Ağustos 2020 Pazar 10:34 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 10:34

Bugün uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) toplam 294 bin 101 aday katılacak. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar, ALES'te ter dökecek. Sayısal ve sözel sorulardan oluşan sınav için koronavirüs önlemleri alındı. Sınava giren adaylar ve yakınları ALES kaç dk 2020? ALES saat kaçta bitiyor? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ALES süresine ilişkin detaylar...

ALES KAÇ DK 2020?

2020-ALES/1 sınavı 16 Ağustos saat 10.15'te başlayacak. Ancak saat 10.00'dan sonra sınav binasına kimse alınmayacak. Bu nedenle adaylar saat 10.00'dan önce sınav binalarından içeri girmiş olmaları gerekiyor. 100 soru sorulan ALES'te adaylara 150 dakika veriliyor.

ALES KAÇTA BİTECEK?

ALES sınavı 150 dakika (2,5 saat) sürecek olup 12.45'te bitecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Akademik bir kariyer ile devam etmek isteyen adayların katılacağı ALES bugün saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Toplam 294 bin 101 adayın katılacağı ALES, 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanıyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.