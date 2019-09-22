Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, bugün yurt genelinde gerçekleştiriliyor. ALES kaç saat sürüyor? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. On binlerce aday lisansüstü eğitim için bugün ALES'te ter dökecek. 81 ilde, 88 sınav merkezinde yapılacak olan ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. ALES/2 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

ALES KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

2019-ALES/2 sınavı 22 Eylül Pazar sabahı saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testin uygulanacağını ve adaylara 150 dakika süre verilecek. Bu bilgiler ışığında ALES sınavı, 12:45'te tamamlanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. ALES sonuçları açıklanma tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN UYARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na 141 bin 828 adayın katılacağını bildirdi ve şu uyarılarda bulundu;

"Adaylarımıza, en geç saat 10.00'da sınav binalarında olması gerektiğini aksi halde binalara alınmayacaklarını hatırlatmak isterim. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;

– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.

7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES’in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.