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Eğitim

ALES nasıldı? ALES zor muydu, kolay mıydı? 2022 ALES yorumları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın bu yıl düzenlenen ikinci oturumu sona erdi. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisi gibi konumlarda görev almak isteyen adaylar, sınavdan çıktıktan sonraTwitter'da ALES yorumlarını okumaya başladı. Peki ALES nasıldı? ALES zor muydu, kolay mıydı? 2022 ALES yorumları

21 Ağustos 2022 Pazar 15:49 - Güncelleme:
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ALES 2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 21 Ağustos Pazar günü uygulandı. Sınavın ardından cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılan adaylar gözünü, Twitter aracılığıyla yapılan ALES/2 sınav yorumlarına çevirdi. Buna göre ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES nasıldı? İşte 2022 ALES/2 sınav yorumları

ALES NASILDI?

21 Ağustos 2022 Pazar günü uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan adaylar sınavın hemen ardından "ALES zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna cevap aramaya başladı. Sınavdan çıkanlar Twitter üzerinden ALES sınav yorumlarını paylaştı. Buna göre ALES nasıldı? İşte 2022 ALES yorumları...

ALES ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Twitter'da yayınlanan ALES yorumlarında çoğunluk Türkçe sorularında şıkların birbirine benzer olduğunu dile getirdi. ALES yorumlarında yüzlerce kişi, Türkçe paragraf sorularının zor olduğuna değindi.

2022 ALES YORUMLARI

Öğrencilerin sınavdan çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden sınavla alakalı paylaştığı yorumlar güldürdü.

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