ALES ne zaman 2018 ÖSYM ALES/3 Sonbahar dönemi sınav tarihleri açıklandı mı? Binlerce akademik kariyer düşünen aday ALES sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki ALES Sonbahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? ALES/3 sınav giriş belgesi yayında mı? ALES/3 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/3 sınavının yapılacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ALES/3 sınavının yapılacağı tarih 18 Kasım olarak belirlendi. 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan ALES/3 sınavı saat 10:15'te başlayacak. Sınav salonlarına 10:00'dan sonra kimse alınmayacak. ALES/3 sınav giriş belgeleri henüz resmi site üzerinden adayların erişimine sunulmadı. Sınavdan bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınava girerken kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES'TE HANGİ KONULAR SORULUR?

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.

Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.