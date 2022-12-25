ALES ne zaman? 2023 ALES başvuru ve sınav tarihleri

2023 ALES sınavlarının tarihleri, ÖSYM 2023 sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Akademik personel kadrolarında yer almak isteyen adayların katılım sağladığı ALES, yılda üç kez ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı sınavın başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında başlıyor. Buna göre ALES ne zaman? İşte ALES 2023 sınav tarihleri

ALES NE ZAMAN?



2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının ilk oturumu Nisan'ın 16'sında gerçekleşecek. 2023 ALES/1 başvuruları ise 22.02.2023 - 01.03.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023 ALES SINAV TARİHLERİ

ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde,

ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde,

ALES/3 sınavı iise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2023 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında,

ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında,

ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?



ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.

Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.