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Eğitim

ALES ne zaman açıklanacak? 2023 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı

ALES sonuçları, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yılda 3 kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki Nisan'ın 16'sında gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Buna göre ALES ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı

4 Mayıs 2023 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
ALES ne zaman açıklanacak? 2023 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı
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ALES sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Peki ALES ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının ilk oturumu Nisan'ın 16'sında gerçekleşti.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 16 Nisan'da gerçekleştirilen 2023 ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ALES Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

Lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların katılım sağladığı ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) yılda 3 kez yapılmaktadır.

2023 ALES SINAV TARİHLERİ

Başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan ALES/2 sınavı 20.08.2023 tarihinde,

Başvuruları 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ALES/3 sınavı ise 19.11.2023 tarihinde uygulanacak.

ALES başvuruları ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

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