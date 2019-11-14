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ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı olarak bilinen ve ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen sınava Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen kişiler katılıyor. Sözel ve sayısal iki ayrı test olarak gerçekleşen ALES 100 sorudan oluşuyor ve adayların 150 dakika dakikası bulunuyor. ALES hakkında tüm detaylar haberimizde..

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Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı olarak bilinen ve ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen sınava Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen kişiler katılıyor. ALES için geri sayım başladı. ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. ALES sınav giriş yerleri açıklandı. ALES'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
 

 
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. ALES sonuçları açıklanma tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
 

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

ADAYLARA ÖNEMLİ UYARI
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 
 

 
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
-Sınava, atandığı salonda girmesi,
-Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
-Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
-Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
-Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
-Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
-Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
-Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
-Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

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