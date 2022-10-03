ALES ödemesi nasıl yapılır? ÖSYM ALES başvuru ücreti ödeme

ALES ücreti, akademik kariyerlerinde ilerlemek için sınava başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda ALES başvuru ücreti ve ödemenin hangi bankalara yapılacağına dair ayrıntılı bilgiye yer verildi. Peki ALES ücreti nereye yatırılıyor 2022? İşte ÖSYM ALES başvuru ücreti ödeme

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 sınav başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi. ALES sınav ücreti olan 185,00 TL'yi yatırmak için son tarih ise 11.10.2022

ALES ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

ALES başvuru ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

Adayların, ALES ödemesini yaparken banka görevlisine; T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir.

ALES'e katılmak isteyenler, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ÖSYM ALES BAŞVURU ÜCRETI ÖDEME

Adaylar isterlerse ALES sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

ALES ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR 2022?

ALES ödemesi yaparken bunlara dikkat!

ALES sınavına başvuru ücretinin ödeneceği bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları 30.09.2022 - 10.10.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ALES sınavı ise 20.11.2022 tarihinde uygulanacak.