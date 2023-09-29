ALES puanı kaç yıl geçerli? sorusu, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuruda bulunacak olan adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. ALES yılda 3 kere düzenlenen bir sınavdır. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan sınav 19 Kasım'da uygulanacak. Peki ALES puanı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte 2023 ALES geçerlilik süresi

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 29 Eylül 2023 - 9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

ALES'ten alınan puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Yüzbinlerce adayın katıldığı sınavda 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak.

ALES PUANI HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ?



ALES puanı, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren geçerli olmaya başlayacak.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar, ALES'ten aldıkları puan ile 5 yıl boyunca atamalara başvuru yapabilecekler.

Sınav sonuçları ise 05 Aralık'ta erişime açılacak.

ALES'TEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

* Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ALES-Sayısal puanın olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanılacaktır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca, bu puanların üzerinde ALES puanına sahip olmak şartı aranabilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde ALES puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu kapsamdakilerin ALES puanı, senato tarafından 55'ten düşük 75'ten fazla olmamak üzere belirlenerek, ilgili programın şartlarında ilan edilir.

Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına yüksek lisans başvurularında ALES şartı aranmaz.

Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına doktora başvurularında, ancak senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senato tarafından belirlenir.

Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmesi için ALES şartı aranmaz. Diğer programlardan mezun olanlardan yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış Temel Tıp Puanına veya ALES'in Sayısal kısmından 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES'in Sayısal kısmından 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.