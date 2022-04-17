ALES puanı nasıl hesaplanır? ALES puan hesaplama

ALES puanı nasıl hesaplanır? sorusunun yanıtı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar, sonuçlar açıklanmadan önce ALES puanlarını hesaplamaya çalışıyor. ALES puanının hesaplanmasında her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı alınır. İşte ALES puan hesaplaması ile ilgili merak edilenler...

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

ALES puanları hesaplanırken Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı ALES sınavının cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendiriliyor. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

ALES puan hesaplamasında Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES PUAN HESAPLAMA

AP : Adayın ağırlıklı puanı



X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES puan hesaplamasında Ağırlıklı puanlar ve testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25

ALES Sözel Puanı 0,25 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

ALES puan hesaplamasında ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

Yeni sınav sisteminde 50 Sözel ve 50 Sayısal olmak üzere toplam 100 soru sorulmaktadır. Bu 100 soru için ise 150 dakika gibi bir süre verilmektedir. 1 ilkbahar dönemi ve 2 sonbahar dönemi olmak üzere yılda 3 kere sınav yapılmaktadır.

ALES puanları 5 yıl geçerlidir.