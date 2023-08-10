ALES sınava giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ağustos ayının 20'sinde gerçekleşecek. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler. İşte ÖSYM AİS giriş ALES sınava giriş belgesi alma ekranı

ALES sınava giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından erişime açıldı. ALES 2 sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranından görüntülenebilecek.

ALES/2 sınavI 20.08.2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar ALES sınav yerlerini ÖSYM'nin AİS ekranından ya da mobil uygulamasından T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

20.08.2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

"20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-ALES/2 sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

ALES SINAVI KAÇ SORU?

Sınav sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.